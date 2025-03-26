Ліга націй

Молодий українець висловився про свої перші матчі у футболці головної команди країни.

Під час плей-оф Ліги націй за місце в елітному дивізіоні проти Бельгії за національну збірну України дебютував молодий центральний півзахисник лондонського Брентфорда Єгор Ярмолюк.

21-річний українець, який відіграв 27 хвилин у першому поєдинку з бельгійцями та провів увесь матч-відповідь у Генку, поділився емоціями від дебюту за "синьо-жовтих".

"Щасливий дебютувати за національну збірну України. Бути частиною головної команди країни — це велика честь та ще більша відповідальність!

Вдячний тренерському штабу за довіру, персоналу та товаришам по команді за підтримку. Дякую Богу та нашим відважним Воїнам за можливість представляти рідну країну на міжнародній арені.

Щиро вдячний кожному фанату за їхню віру та особливу підтримку", — написав Єгор Ярмолюк в Instagram.



