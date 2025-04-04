Ліга націй

Команда Володимира Пятенка продовжує безпрограшну серію у поточному розіграші турніру.

Жіноча збірна України сьогодні, 4 квітня, провела номінально домашній матч проти Чехії в рамках Ліги націй-2025 дивізіону B. Поєдинок відбувся в польських Польковицях і завершився мінімальною перемогою "синьо-жовтих" — 1:0.

Гра розпочалася на рівних, обидві команди створювали небезпечні моменти. В першому таймі українки не реалізували кілька хороших нагод, а на початку другої половини зустрічі воротарка Катерина Самсон урятувала збірну після виходу суперниці сам на сам.

Рахунок відкрили українки на 57-й хвилині: Ольга Овдійчук перехопила м'яч, віддала передачу на Ніколь Козлову, яка повернула м'яч партнерці — і та точним ударом вразила ворота Чехії.

Заключні хвилини пройшли у напруженій боротьбі. Чешки намагалися відігратися, але наші дівчата втримали перевагу й довели матч до перемоги.

Ця звитяга стала третьою поспіль для жіночої збірної України у Лізі націй, що дозволило "синьо-жовтим" очолити свою групу. Наступний матч команда Володимира Пятенка знову зіграє проти Чехії — 8 квітня в Усті-над-Лабем. Початок поєдинку — о 18:30 за київським часом.

ОГЛЯД МАТЧУ:

Україна — Чехія — 1:0 (0:0)

Гол: Овдійчук (57).

Україна: Самсон, Корсун, Котик, Апанащенко (к), Басанська, Андрухів (Гірин, 69), Петрик, Семків, Овдійчук (Глущенко, 89), Калініна (Кравчук, 76), Козлова (Панцулая, 79).

Чехія: Вотікова, Бартонова, Бендова, Зоннтагова, Печкова (Ружичкова, 46), Дубцова (Котрчова, 68), Цагинова (к), Світкова, Крейчіржикова (Черна, 68), Сташкова, Хирова (Полашкова, 83).

Попереджені: Семків (63) — Зоннтагова (17), Ружичкова (59).