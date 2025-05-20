Ліга націй

Раніше португальці вибили з турніру данців.

У розташуванні збірної Португалії для підготовки до наступного матчу перебуватимуть 27 виконавців, передає офіційний сайт місцевої федерації футболу.

Головний тренер португальської національної команди Роберто Мартінес визначився з переліком гравців, які зможуть допомогти їй у виїзному поєдинку з Німеччиною у півфіналі плей-оф Ліги націй-2024/25.

Заявка збірної Португалії

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Руй Сілва (Спортінг Лісабон), Жозе Са (Вулвергемптон).

Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Нельсон Семеду (Вулвергемптон), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нуну Тавареш (Лаціо), Гонсалу Інасіу (Спортінг Лісабон), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Антоніу Сілва (Бенфіка), Ренату Вейга (Ювентус).

Півзахисники: Жоау Палінья (Баварія), Рубен Невеш (Аль-Хіляль), Жоау Невеш, Вітінья (обидва — ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Педру Гонсалвеш (Спортінг Лісабон), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Жоау Феліш (Мілан).

Нападники: Франсішку Трінкан (Спортінг Лісабон), Франсішку Консейсан (Ювентус), Педру Нету (Челсі), Родрігу Мора (Порту), Рафаель Леан (Мілан), Діогу Жота (Ліверпуль), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Кріштіану Роналду (Ан-Наср).

Протистояння в Мюнхені відбудеться 4 червня, тоді як 5-го Іспанія у Штутгарті зустрінеться з Францією. Із чвертьфіналу Португалія вибила Данію (5:3 за сумою двох матчів), тоді як німці впоралися з італійцями (5:4).