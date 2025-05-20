Туреччина

Наставник стамбульського клубу заявив про лояльність і готовність повідомляти керівництво про будь-який інтерес ззовні.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью прокоментував чутки щодо можливого призначення на посаду керманича збірної Португалії. За словами досвідченого фахівця, жодних контактів із Португальською федерацією футболу (FPF) не було.

"Я не мав жодних переговорів з FPF. Якщо така ситуація виникне, мій клуб дізнається про це першим", — заявив Моурінью.

Також португалець наголосив на своїй вірності нинішньому клубу: востаннє, коли ним цікавилися з іншого місця, він одразу проінформував керівництво Фенербахче. Ця ситуація мала місце в січні 2025 року.

Збірну Португалії наразі очолює іспанець Роберто Мартінес, який привів команду до чвертьфіналу Євро-2024, де вона поступилася Франції у серії пенальті. Загалом при ньому Селесао здобули 21 перемогу у 28 матчах.