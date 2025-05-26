Ліга націй

"Бундестім" боротиметься за перемогу в турнірі.

Національна збірна Німеччини оголосила заявку на "фінал чотирьох" Ліги націй сезону-2024/25. Про це повідомляє офіційний сайт "бундестім".

Загалом головний тренер німців Юліан Нагельсманн викликав 26 футболістів на двобій проти збірної Португалії.

Воротарі: Олівер Бауманн, Александер Нюбель, Марк-Андре тер Штеген.

Захисники: Роберт Андріх, Вальдемар Антон, Янн Біссек, Йозуа Кімміх, Робін Кох, Максіміліан Міттельштедт, Давід Раум, Йонатан Та.

Півзахисники: Карім Адеємі, Надім Амірі, Том Бішоф, Серж Гнабрі, Леон Горецка, Робін Госенс, Паскаль Гросс, Фелікс Нмеча, Алєксандар Павлович, Лерой Сане, Ангело Штіллер, Флоріан Вірц.

Нападники: Ніклас Фюллькруг, Деніз Ундав, Нік Вольтемаде.

Матч між збірними Німеччини та Португалії відбудеться 4-го червня, о 22:00 за київським часом.

Раніше збірна Португалії оголосила заявку на поєдинок із Німеччиною у півфіналі плей-оф Ліги націй.