Ліга націй

Football.ua разом із GGBET розповідають, де дивитися матч Фіналу чотирьох Ліги націй.

У рамках півфіналу плей-оф Ліги націй УЄФА-2024/25 збірній Німеччини протистоятиме збірна Португалії.

Матч відбудеться в середу, 4 червня. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

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Прийматиме протистояння Футбольна арена Мюнхен у Німеччині. Розсудить німців і португальців словенська суддівська бригада на чолі зі Славко Вінчичем.

Де дивитися півфінал Ліги націй?

Поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Експерти GGBET дають такий прогноз на сьогодні: перемога Німеччини в основний час — 1.85, успіх Португалії — 4.12, нічия — 3.81. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Для Німеччини це дебютна поява у Фіналі чотирьох Ліги націй, а для Португалії — друга загалом. У 2019 році португальці здобули трофей у себе на батьківщині.

Нагадаємо, що чинним переможцем турніру є збірна Іспанії. У 2023-му, у нідерландському Роттердамі, іспанці виявилися сильнішими за хорватів у серії пенальті (0:0 осн. час, 4:5 по пен.).

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