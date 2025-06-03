Ліга націй

Football.ua разом із GGBET представляють історію очних зустрічей між німецькою й португальською збірними.

У рамках півфіналу плей-оф Ліги націй-2024/25 на німецькій Футбольній арені Мюнхен місцева національна команда протистоятиме збірній Португалії.

Для німців і португальців це буде ювілейна, 20-та очна зустріч у всіх турнірах. В 11-ти випадках сильнішою була Німеччина, у трьох — Португалія, тоді як п'ять разів було зафіксовано нічийний результат (загальна різниця забитих-пропущених голів — 33:18).

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Вперше ці національні команди зустрілися в далекому 1936 році, у товариському матчі в Лісабоні. Тоді перемогу з рахунком 3:1 святкували гості. Перше офіційне протистояння (0:0) відбулося набагато пізніше, на груповому етапі Євро-1984 у Франції.

Найбільша звитяга німців над португальцями (4:0) мала місце на тріумфальному для них чемпіонаті світу-2014 у Бразилії, тоді як для Португалії найбільшою є перемога з рахунком 3:0 на груповому етапі Євро-2000 у Бельгії/Нідерландах.

Рекордною за кількістю голів (6) на двох є попереднє протистояння Німеччини й Португалії у рамках Євро-2020 (2021), коли німці святкували звитягу з рахунком 4:2 якраз на Футбольній арені Мюнхен.

Експерти GGBET дають такий прогноз на матч на сьогодні: перемога Німеччини в основний час — 1.85, успіх Португалії — 4.12, нічия — 3.81. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Football.ua згадує найважливіші матчі Німеччини проти Португалії на фінальних стадіях великих турнірів.

Євро-2000. Груповий етап, 3-й тур. 20.06.2000. Феєнорд Стадіон (Роттердам, Нідерланди)

Португалія — Німеччина 3:0

Голи: С. Консейсан, 35, 54, 71

Португалія: Ешпінья (Кім, 90) — Бету, Ж. Кошта, Коуту, Р. Жорже — С. Консейсан, Соуза (Відігал, 72), Коштінья, Капушу — Паулета (Н. Гомеш, 67), Са Пінту

Німеччина: Кан — Ремер, Маттеус, Новотни, Лінке — Баллак (Рінк, 46), Гаманн — Дайслер, Шолль (Гесслер, 60), Боде — Янкер (Кірстен, 69)

Попередження: Бету — Баллак, Янкер, Дайслер, Рінк

Сержіу Консейсан уперше потрапив до стартового складу збірної Португалії на матч фінальної стадії великого турніру, хет-триком подякувавши за довіру з боку головного тренера Умберту Коелью. У підсумку німці під керівництвом Еріха Ріббека з одним заліковим балом фінішували четвертими й вилетіли, а португальці набрали дев'ять очок і пізніше дісталися півфіналу, де поступилися майбутнім чемпіонам, а саме французам.

ЧС-2006. Плей-оф, матч за 3-тє місце. 08.07.2006. Готтліб-Даймлер-Штадіон (Штутгарт, Німеччина)

Німеччина — Португалія 3:1

Голи: Швайнштайгер, 56, 78, Петі, 61 (авт.) — Н. Гомеш, 88

Німеччина: Кан — Лам, Метцельдер, Новотни, Янсен — Шнайдер, Кель, Фрінгс, Швайнштайгер (Гітцльшпергер, 79) — Подольскі (Ганке, 71), Клозе (Нойвілль, 65)

Португалія: Рікарду — Феррейра, Р. Кошта, Мейра, Валенте (Н. Гомеш, 69) — Маніше, Коштінья (Петі, 46) — Роналду, Деку, Сіман — Паулета (Фігу, 77)

Попередження: Фрінгс, Швайнштайгер — Р. Кошта, Коштінья, Феррейра

Після невдач у півфіналах плей-оф мундіалю (німці поступилися майбутнім переможцям ЧС італійцям, а португальці — французам) Німеччина й Португалія визначали третю найкращу команду світу. Гості тричі пропустили в другому таймі матчу, встигнувши відповісти всього раз, що дозволило господарям поля вдруге поспіль опинитися в топ-3 чемпіонату світу.

Євро-2008. Плей-оф, 1/4 фіналу. 19.06.2008. Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцарія)

Португалія — Німеччина 2:3

Голи: Н. Гомеш, 40, Поштіга, 87 — Швайнштайгер, 22, Клозе, 26, Баллак, 61

Португалія: Рікарду — Босінгва, Пепе, Р. Карвалью, Феррейра — Моутінью (Мейреліш, 31), Петі (Поштіга, 73), Деку — Сіман, Н. Гомеш (Нані, 67), Роналду

Німеччина: Леманн — Фрідріх, Метцельдер, Мертезакер, Лам — Гітцльшпергер (Боровські, 73), Рольфес — Швайнштайгер (Фріц, 83), Баллак, Подольскі — Клозе (Янсен, 89)

Попередження: Петі, Пепе, Поштіга — Фрідріх, Лам

Бастіан Швайнштайгер ще раз зіграв ключову роль в очній зустрічі німців і португальців уже на чемпіонаті Європи. Після дубля двома роками раніше гравець відзначився голом і двома асистами, дозволивши підопічним Йоахіма Лева дістатися півфіналу. Пізніше німці зазнали поразки від Іспанії у вирішальному матчі турніру.

ЧС-2014. Груповий етап, 1-й тур. 16.06.2014. Ітайпава Арена Фонте Нова (Сальвадор, Бразилія)

Німеччина — Португалія 4:0

Голи: Мюллер, 12, 45+1, 78, Гуммельс, 32

Німеччина: Ноєр — Боатенг, Гуммельс (Мустафі, 73), Мертезакер, Геведес — Хедіра, Лам, Кроос — Озіл (Шюррле, 62), Мюллер (Подольскі, 82), Гетце

Португалія: Патрісіу — Ж. Перейра, Пепе, Алвеш, Коентран (А. Алмейда, 65) — Мейреліш, Велозу (Р. Кошта, 46), Моутінью — Нані, У. Алмейда (Едер, 28), Роналду

Попередження: Ж. Перейра

Вилучення: Пепе, 37

Німці розгромом колективу Паулу Бенту розпочали свій шлях до майбутньої четвертої перемоги на чемпіонаті світу. Томас Мюллер став другим після вищезгаданого Сержіу Консейсана автором хет-трику в подібних очних зустрічах, що допомогло йому стати другим найкращим бомбардиром ЧС-2014. Португальцям ця поразка пізніше коштувала виходу до плей-оф через погану різницю голів.

Євро-2020. Груповий етап, 2-й тур. 19.06.2021. Футбольна арена (Мюнхен, Німеччина)

Португалія — Німеччина 2:4

Голи: Роналду, 15, Жота, 67 — Діаш, 35 (авт.), Геррейру, 39 (авт.), Гаверц, 51, Госенс, 60

Португалія: Патрісіу — Семеду, Пепе, Діаш, Геррейру — В. Карвалью (Р. Сілва, 58), Д. Перейра, Фернандеш (Моутінью, 64) — Б. Сілва (Саншеш, 46), Роналду, Жота (А. Сілва, 83)

Німеччина: Ноєр — Рюдігер, Гінтер, Гуммельс (Джан, 63) — Кімміх, Гюндоган (Зюле, 73), Кроос, Госенс (Гальстенберг, 63) — Гаверц (Горецка, 73), Мюллер — Гнабрі (Сане, 87)

Попередження: Гаверц, Гінтер

Німці поступилися французам у першому турі групового етапу Євро-2020 і мали реабілітуватися за поразку, щоб повноцінно продовжити боротьбу за плей-оф. Португальці відкрили рахунок зусиллями Кріштіану Роналду, але через два автогола пішли на перерву в статусі переможених. У другій половині матчу німці вкотре досягли бажаного результату в очній зустрічі португальцями. Обидві збірні пізніше дісталися плей-оф, але вилетіли з 1/8 фіналу.

Нагадаємо, матч Німеччина — Португалія у півфіналі плей-оф Ліги націй-2024/25 відбудеться в середу, 4 червня, розпочавшись о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція протистояння.

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