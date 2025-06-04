Ліга націй

Football.ua разом із GGBET представляють історію очних зустрічей між іспанською й французькою збірними.

У рамках півфіналу плей-оф Ліги націй-2024/25 на німецькій Штутгарт Арені збірна Іспанії протистоятиме збірній Франції.

Для іспанців і французів це буде 38-ма очна зустріч у всіх турнірах. У 17-ти випадках сильнішою була Іспанія, у 13-ти — Франція, тоді як сім разів було зафіксовано нічийний результат (загальна різниця забитих-пропущених голів — 66:40).

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Вперше ці національні команди зустрілися в далекому 1922 році, у товариському матчі в передмісті Бордо. Тоді перемогу з рахунком 4:0 святкували гості. Перше офіційне протистояння відбулося набагато пізніше, у фіналі плей-оф Євро-1984 у Франції, і тоді сильнішими були господарі поля (2:0).

Найбільша звитяга іспанців над французами (8:1) мала місце в домашньому для них товариському матчі в 1929 році, тоді як для Франції найбільшими є три перемоги з різницею в два гола.

Рекордною за кількістю голів (9) на двох є вищезгадане протистояння в 1929-му, але вартий уваги і контрольний поєдинок у 1959 році, коли французи святкували звитягу з рахунком 4:3 на власному полі.

Експерти GGBET дають такий прогноз на матч на сьогодні: перемога Іспанії в основний час — 2.41, успіх Франції — 3.03, нічия — 3.33. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Football.ua згадує найважливіші матчі Іспанії проти Франції на фінальних стадіях великих турнірів.

Євро-1984. Плей-оф, фінал. 27.06.1984. Парк де Пренс (Париж, Франція)

Франція — Іспанія 2:0

Голи: Платіні, 57, Беллон, 90+1

Франція: Бат — Баттістон (Аморос, 73), Ле Ру, Боссі, Домерг — Жиресс, Л. Фернандес, Тігана — Платіні, Лякомб (Женгіні, 80), Беллон

Іспанія: Арконада — Уркіага, Гальєго, Сальва, Камачо — Сеньйор, Х. Альберто (М. Сарабія, 75), Муньйос — Франсіско — Лобо Карраско (Р. Фернандес, 85), Сантільяна

Попередження: Л. Фернандес, Ле Ру — Гальєго, Лобо Карраско

Вилучення: Ле Ру, 85 (друге попередження)

Перша ж офіційна очна зустріч виявилася вкрай значущою, особливо для французів, які й святкували звитягу у вирішальному поєдинку Євро-1984. Для Франції цей успіх став першим на міжнародній арені, тоді як Іспанія претендувала на свою другу перемогу на ЧЄ. Відзначимо й гол у фіналі у виконанні Мішеля Платіні, який із різницею аж у шість голів (9 проти 3-х) став найкращим бомбардиром турніру, що проходив на батьківщині французів.

Євро-2000. Плей-оф, 1/4 фіналу. 25.06.2000. Ян Брейдел Стедіум (Брюгге, Бельгія)

Іспанія — Франція 1:2

Голи: Мендьєта, 38 (пен.) — Зідан, 33, Джоркаефф, 44

На 89-й хвилині Рауль не реалізував пенальті (повз ворота)

Іспанія: Каньїсарес — Сальгадо, Абелардо, Хемес, Арансабаль — Мендьєта (Урсаїс, 57), Гвардіола, Ельгера (Лопес, 77), Мунітіс (Ечеберрія, 73) — Рауль, Альфонсо

Франція: Бартез — Л. Тюрам, Десаї, Блан, Лізаразю — Вієйра, Дешам — Дюгаррі, Зідан, Джоркаефф — Анрі (Анелька, 82)

Попередження: Альфонсо, Гвардіола, Сальгадо, Хемес — Дешам

Після насиченого завершення першого тайму чвертьфінального матчу плей-оф ЧЄ-2000 командам так і не вдалося порадувати вболівальників голами в другій половині протистояння, хоча дуже непогану можливість мали іспанці, а саме Рауль. Проте, на передостанній хвилині основного часу він схибив з 11-метрової позначки, що призвело до вильоту номінальних господарів поля, тоді як гості пізніше вдруге стали чемпіонами Європи.

ЧС-2006. Плей-оф, 1/8 фіналу, 27.06.2006. Нідерзахсенштадіон (Ганновер, Німеччина)

Іспанія — Франція 1:3

Голи: Вілья, 27 — Рібері, 41, Вієйра, 83, Зідан, 90

Іспанія: Касільяс — Рамос, Пуйоль, Ібаньєс, Пернія — Хаві (М. Сенна, 72), Х. Алонсо, Фабрегас — Рауль (Л. Гарсія, 54) — Вілья (Хоакін, 54), Торрес

Франція: Бартез — Саньйоль, Л. Тюрам, Галлас, Абідаль — Вієйра, Макелеле — Рібері, Зідан, Малуда (Гову, 74) — Анрі (Вільтор, 88)

Попередження: Пуйоль — Вієйра, Рібері, Зідан

Перша й наразі єдина зустріч іспанців із французами в рамках мундіалю відбулася в 2006 році. Номінальним гостям удалося знайти відповідь на гол Давіда Вільї і вийти до наступного раунду, тоді як пізніше Франція дісталася фіналу, де зазнала поразки (1:1 осн. час, 3:5 по пен.) в легендарному матчі проти Італії.

Євро-2012. Плей-оф, 1/4 фіналу. 23.06.2012. Донбас Арена (Донецьк, Україна)

Іспанія — Франція 2:0

Голи: Х. Алонсо, 19, 90+1

Іспанія: Касільяс — Арбелоа, Рамос, Піке, Альба — Х. Алонсо, Бускетс, Хаві — Сілва (Педро, 65), Фабрегас (Торрес, 67), Іньєста (Касорла, 84)

Франція: Льоріс — Ревеєр, Рамі, Кошельни, Кліші — Малуда (Насрі, 65), Мвіла (Жиру, 79), Кабай — Дебюші (Менез, 64), Бензема, Рібері

Попередження: Рамос — Кабай, Менез

Ще 12-ма роками пізніше Іспанія й Франція знову зустрілися в плей-оф ЧЄ. Цього разу долю протистояння визначив дубль у виконанні далекого від статусу бомбардира Хабі Алонсо. Вибивши з турніру французів, іспанці пізніше вийшли до фіналу, де розгромили італійців і стали чемпіонами Європи, встановивши одразу кілька рекордів (перші, хто двічі поспіль виграв Євро, а також перші, хто виграв три поспіль великі турніри).

Ліга націй-2020/21. Плей-оф, фінал. 10.10.2021. Стадіо Джузеппе Меацца (Мілан, Італія)

Іспанія — Франція 1:2

Голи: Оярсабаль, 64 — Бензема, 66, Мбаппе, 80

Іспанія: Сімон — Аспілікуета, Е. Гарсія, Лапорт, М. Алонсо — Родрі (Форнальс, 84), Бускетс, Гаві (Коке, 75) — Ферран (Меріно, 84), Оярсабаль, П. Сарабія (Піно, 61)

Франція: Льоріс — Кунде, Кімпембе, Варан (Упамекано, 43) — Павар (Дюбуа, 80), Погба, Чуамені, Т. Ернандес — Грізманн (Верету, 90+2) — Мбаппе, Бензема

Попередження: Лапорт — Погба, Кунде, Мбаппе

Іспанія з Францією зустрілися й у другому в історії вирішальному поєдинку Ліги націй, після того як жодній із цих двох збірних не вдалося кваліфікуватися до Фіналу чотирьох у сезоні-2018/19. Саме номінальні господарі поля відкрили рахунок зусиллями Мікеля Оярсабаля, але майже одразу ж Карім Бензема відновив паритет, а Кіліан Мбаппе пізніше вивів гостей уперед. Уникнути невдачі іспанці так і не зуміли, тож французи святкували здобуття трофея.

Євро-2024. Плей-оф, 1/2 фіналу. 09.07.2024. Футбольна арена (Мюнхен, Німеччина)

Іспанія — Франція 2:1

Голи: Ямал, 21, Ольмо, 25 — Коло Муані, 8

Іспанія: Сімон — Навас (Вівіан, 58), Н. Фернандес, Лапорт, Кукурелья — Руїс, Родрі, Ольмо (Меріно, 76) — Ямал (Ферран, 90+3), Мората (Оярсабаль, 76), Вільямс (Субіменді, 90+4)

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Т. Ернандес — Рабьйо (Камавінга, 62), Чуамені, Канте (Грізманн, 62) — Дембеле (Жиру, 79), Коло Муані (Баркола, 63), Мбаппе

Попередження: Навас, Ямал — Чуамені, Камавінга

Порадувавши одразу трьома голами протягом стартових 25-ти хвилин півфінального матчу плей-оф Євро-2024, команди більше не відзначилися жодним результативним ударом, що дозволило Іспанії дістатися фіналу, де вона здобула свій четвертий, рекордний (Німеччина має три) титул чемпіона Європи, завдавши поразки Англії.

Нагадаємо, матч Іспанія — Франція у півфіналі плей-оф Ліги націй-2024/25 відбудеться в четвер, 5 червня, розпочавшись о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція протистояння.

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