Ліга націй

Football.ua разом із GGBET представляє прев'ю півфінального матчу Ліги націй УЄФА, який відбудеться 4 червня та розпочнеться о 22:00.

У Мюнхені знову гаряче: після фіналу Ліги чемпіонів, на Альянц Арені — чергове велике шоу. Півфінал Ліги націй УЄФА між Німеччиною та Португалією обіцяє стати справжнім святом футболу. Це перша зустріч цих збірних у межах Ліги націй, і вона — на вагу фіналу.

СЕРЕДА, 4 ЧЕРВНЯ, 22:00. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН (НІМЕЧЧИНА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Для Німеччини це дебют на стадії півфіналу, і одразу на домашньому турнірі. Команда Юліана Нагельсманна підходить до вирішального етапу в чудовій формі: лише одна поразка в останніх 11 матчах на своєму полі. Після скепсису напередодні Євро-2024, у таборі "Бундестім" нині панує оптимізм. Збірна переграла Італію у чвертьфіналі (5:4 за сумою двох матчів), хоча й не обійшлося без драми — після переваги 5:1 Німеччина дозволила супернику повернути інтригу. Проте командна гра, особливо у виконанні Джошуа Кімміха, який забив і асистував у кожному з двох матчів, дає підстави для віри в успіх.

До того ж, Німеччина має історичну перевагу над португальцями — останні п’ять очних матчів завершувались на користь німців. Від Євро-2008 до Євро-2020, зокрема пам’ятний матч у Мюнхені чотири роки тому (4:2), Бундестім стабільно перемагає.

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Натомість Португалія прагне стати першою командою, яка виграє Лігу націй удруге. Команда Роберто Мартінеса у чвертьфіналі ледь не вилетіла після домашньої нічиєї з Данією, але Франсішку Трінкан зрівняв рахунок на 86-й хвилині, а в екстра-таймі оформив дубль. Фінальний акорд поставив Гонсалу Рамуш — 5:2 за підсумками двох матчів і перепустка до Мюнхена.

Є запитання до стабільності Португалії, адже на Євро-2024 вони були невпевнені: поразка від Грузії, пенальті зі Словенією, виліт від Франції. Проте у групі Ліги націй португальці залишились непереможними, випередивши Хорватію, Шотландію та Польщу. Склад команди досвідчений — багато хто з гравців вигравав турнір у 2019 році. Той же Кріштіану Роналду готується провести 220-й матч за збірну, прагнучи нарешті перемогти Німеччину, що досі йому не вдавалось. Португалії доведеться не тільки боротись із суперником, але й із атмосферою Альянц Арени. Проте, як відзначив Мартінес, 10 тисяч португальських уболівальників у Мюнхені мають для його команди стати справжнім "12-м гравцем".

Експерти GGBET дають такий прогноз на матч на сьогодні: перемога Німеччини в основний час — 1.85, успіх Португалії — 4.12, нічия — 3.81. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ Юліан Нагельсманн, головний тренер збірної Німеччини: "Грати вдома — завжди приємно, це як міні-чемпіонат Європи. Я вважаю, що Португалія воліє володіти м’ячем, а не оборонятись, тому ми постараємось змусити їх грати без м’яча. З підтримкою трибун у нас буде гарний шанс провести сильний матч. Дев’ять стартових позицій у моїй голові вже визначені. Кілька ще під питанням — гравці дізнаються остаточний склад незабаром. Хто уважно стежив за тренуваннями — той здогадується". Роберто Мартінес, головний тренер збірної Португалії: "Немає більшого виклику, ніж зустріч із Німеччиною — вони мають потужну команду. Нагельсманн добре впроваджує свої ідеї — незалежно від складу, гравці реалізують план на 100%, і це їхня сильна сторона. Другий виклик — грати на виїзді, перед ворожими трибунами. У чвертьфіналі ми побачили: з восьми господарів лише один програв. Нам потрібно це подолати та зарядитись енергією від понад 10 тисяч наших фанів у Мюнхені"

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ НІМЕЧЧИНА: Тер Штеген — Кімміх, Та, Кох, Госенс — Горецка, Гросс; Гнабрі, Вірц, Сане — Фюллькруг Втрати: Амірі, Біссек, Гаверц, Генріхс, Кляйндінст, Мусіала, Рюдігер, Шлоттербек, Штиллер ПОРТУГАЛІЯ : Діогу Кошта — Далот, Діаш, Гонсалу Інасіу, Нуну Мендеш — Вітінья, Бруну Фернандеш, Ж. Невеш — Бернарду Сілва, Роналду, Леау Втрати: Канселу ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА прогноз 2:1

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