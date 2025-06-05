Ліга націй

Football.ua разом із GGBET представляє прев’ю півфінального матчу Ліги націй УЄФА, який пройде 5 червня та розпочнеться о 22:00.

У Штутгарті зустрінуться дві футбольні гіганти — Іспанія та Франція, щоб з’ясувати, хто пройде до фіналу Ліги націй УЄФА-2024/25. Це не просто матч, а повторення фіналу турніру 2021 року та півфіналу Євро-2024, де іспанці вже двічі вийшли переможцями. Чи зможуть "Ле Бле" нарешті взяти реванш?

ЧЕТВЕР, 5 ЧЕРВНЯ, 22:00. ШТУТГАРТ АРЕНА, ШТУТГАРТ (НІМЕЧЧИНА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Іспанія підходить до цього протистояння в надзвичайній формі — 20 матчів без поразок, серед яких блискучий тріумф на Євро-2024. Команда Луїса де ла Фуенте продовжує грати у свій яскравий, атакувальний футбол, маючи в розпорядженні найперспективніше покоління за останнє десятиліття. Хоч команда і втратила таких зірок як Родрі, Карвахаль і Ферран Торрес, на передовій залишаються молоді і голодні: 17-річний Ламін Ямал та динамічний Ніко Вільямс, а досвідчений Альваро Мората продовжує бути капітаном цієї домінуючої команди.

Дорога до півфіналу Ліги націй не була легкою для "Фурії Рохи" — у чвертьфіналі Іспанія пройшла Нідерланди лише у серії пенальті після двох бойових нічиїх 2:2. Вирішальну "точку" тоді реалізував Педрі, але попри атакувальну міць, оборона іспанців переживає не найкращий період: останні чотири матчі в Лізі націй — без жодного "сухого" поєдинку, і при цьому три з них — із двома пропущеними.

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