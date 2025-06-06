Ліга націй

Франція залишає турнір за крок до фіналу.

Півзахисник збірної Франції Раян Шеркі висловився після поразки від національної команди Іспанії (4:5) в півфіналі Ліги націй. Його слова наводить RMC Sport.

"Я не думаю, що ми виглядали погано. Вони були сильнішими за нас у свої найкращі відрізки. Якщо подивитися на статистику — це один із найкращих матчів збірної Франції. Ми повинні були сильніше тиснути, коли пішли наші моменти.

Я не з тих, хто боїться виходити на поле. Я знав, що коли вийду, буде багато вільного простору. Я вийшов, щоб віддавати хороші передачі партнерам. Що стосується особистої гри — це не так важливо. У нас залишився ще один матч, у неділю віддамо все.

Позиція "десятки" мені дуже подобається. Я намагаюся розкривати гру, коли вона закрита. Ми знали, що в іспанців дуже потужна атака. Нам нема за що соромитися. У нас теж було багато моментів. Цей третій гол сильно нас зачепив. Вони зробили те, що повинні були зробити ми — забили у свої найкращі відрізки", — сказав Шеркі.

Раніше Шеркі підтвердив домовленість з Манчестер Сіті.