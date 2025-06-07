Ганебний виступ італійців.
Джанлуїджі Доннарумма, getty images
07 червня 2025, 11:07
Капітан збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма висловився після розгромної поразки від Норвегії (0:3) в рамках відбору до чемпіонату світу-2026. Його слова наводить ESPN.
"У мене немає слів. Потрібно покращувати гру — наші вболівальники такого не заслуговують. Нам треба розібратися в собі, впоратися з цим разом.
Ми повинні знайти в собі сили, тому що ми Італія. Подібні матчі неприйнятні, кожен має взяти на себе відповідальність. Ми повинні бути більш згуртованими, ніж будь-коли. Нам це необхідно", — сказав Доннарумма.
Наступний матч збірна Італії проведе проти Молдови. Гру заплановано на 9 червня, 21:45 за київським часом.
Раніше Лучано Спаллетті прокоментував поразку від Норвегії.