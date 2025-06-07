Ліга націй

Ганебний виступ італійців.

Капітан збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма висловився після розгромної поразки від Норвегії (0:3) в рамках відбору до чемпіонату світу-2026. Його слова наводить ESPN.

"У мене немає слів. Потрібно покращувати гру — наші вболівальники такого не заслуговують. Нам треба розібратися в собі, впоратися з цим разом.

Ми повинні знайти в собі сили, тому що ми Італія. Подібні матчі неприйнятні, кожен має взяти на себе відповідальність. Ми повинні бути більш згуртованими, ніж будь-коли. Нам це необхідно", — сказав Доннарумма.

Наступний матч збірна Італії проведе проти Молдови. Гру заплановано на 9 червня, 21:45 за київським часом.

Раніше Лучано Спаллетті прокоментував поразку від Норвегії.