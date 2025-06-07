Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Фантастична звитяга норвежців.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті висловився після нищівної поразки від національної команди Норвегії (0:3) в рамках відбору до чемпіонату світу-2026. Його слова наводить RAI Sport.

"Перший пропущений гол був необов'язковим, його можна було уникнути. Після цього суперник отримав багато вільного простору і застосував індивідуальні навички, що створило серйозні проблеми для нас. Коли рахунок став 0:2, ситуація стала критичною.

За рахунку 0:2 норвежці стали грати від оборони, пішли на свою половину поля, і нам стало важко знайти простір та шляхи до їхніх воріт.

Особливо гостро відчувався брак гравців, здатних взяти гру на себе і створювати ситуації один в один. Це зіграло свою роль.

Я несу відповідальність за підбір складу, і продовжую працювати з цими футболістами. Однак нам необхідно поліпшити низку аспектів, зокрема — не можна втрачати м'яч у небезпечних зонах і давати суперникові занадто багато ініціативи", — сказав Спаллетті.

Наступний матч збірна Італії проведе проти Молдови. Гру заплановано на 9 червня, 21:45 за київським часом.