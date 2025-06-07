Ліга націй

Піренейське дербі.

Півзахисник збірної Іспанії Фабіан Руїс висловився про майбутній матч з Португалією у фіналі Ліги націй. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Ми показуємо чудові результати, виграємо титули. Золотий м'яч — це окремий приз, який вручають найкращому гравцеві сезону. І зараз я про це навіть не думаю. Я думаю про те, щоб насолоджуватися собою і допомагати національній збірній зараз, і моїй команді, коли це необхідно. Зараз я думаю тільки про майбутній матч із Португалією.

Сподіваюся, що Золотий м'яч дістанеться моєму товаришеві по команді. Неважливо, чи це гравець зі збірної, чи з ПСЖ. Головне, щоб це був партнер по команді, і я буду радий за того, хто його виграє.

Вони всі на це заслуговують, тому що у них видався неймовірний сезон. Нехай переможе найкращий.

Для мене і, гадаю, всіх інших Кріштіану — одна з найвидатніших фігур у світі футболу, приклад для наслідування. Ми знаємо його кар'єру, і все те, чого він домігся і продовжує досягати навіть зараз, незважаючи на вік, просто неймовірно.

Те, що він зберігає таку амбітність і завзяття, багато про нього говорить. Він справжній бомбардир, відправляє в сітку кожен м'яч, який до нього потрапляє. Ми повинні бути дуже уважні.

У неділю буде красивий матч, адже ми граємо проти такого футболіста, як Кріштіану", — сказав Руїс.

Фінал Ліги націй між збірними Іспанії та Португалії відбудеться 8-го червня, о 21:45 за київським часом.