Ліга націй

На нас чекає цікавий фінал.

Півзахисник збірної Португалії Жуан Невеш висловився напередодні матчу з національною командою Іспанії у фіналі Ліги націй. Його слова наводить ESPN.

"Я не дивлюся на цей матч як на протистояння Кріштіану Роналду і Ламіна Ямаля. Я дивлюся на матч як протистояння Португалії з Іспанією.

В іспанській команді є не тільки один Ямаль — це сильна команда в першу чергу своїм колективом. Але і ми теж такі.

Португалія — це не тільки про Кріштіану. У нас збірна, яка демонструє єдність. Це наш головний плюс", — заявив Невеш.

Фінал Ліги націй між збірними Іспанії та Португалії відбудеться 8-го червня, о 21:45 за київським часом.