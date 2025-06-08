Ліга націй

В очікуванні фіналу Ліги націй.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес напередодні фінального матчу Ліги націй з національною командою Іспанії поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми вірили, що зможемо обіграти Німеччину на її полі, але одна справа говорити, а інша — зробити. Це величезна різниця. У футболі потрібні такі моменти. Португалія не перемагала Німеччину 25 років, до того ж ми грали на виїзді проти команди, яка дуже сильна в рідних стінах. І ми пропустили першими, це була проблема. Команда правильно відреагувала, проявила стійкість. Усі ці якості знадобляться нам у фіналі, якщо хочемо обіграти Іспанію.

Раніше, коли грали з Іспанією, головне завдання було — контролювати її володіння м'ячем, управління грою та вміння витягати суперників із позиції. У них це в крові — з дитинства так вчать грати. Але тепер із такими хлопцями, як Ніко і Ямаль, до цього додалися швидкість і вертикальність. Тож можна сказати, що це одна з найкращих команд у світі з використання швидкості та швидких переходів. При цьому вона зберегла звичний стиль — уміння тримати м'яч, контролювати гру і захищатися з ним. У підсумку в іспанців дуже збалансована і класна команда.

Футбол у збірній — це довгий шлях, де важливо знайти правильні зв'язки та ідеї. Португалія не збирається змінювати свій стиль тільки заради фіналу. Ми віримо в те, як граємо, і у свої можливості. Іспанія, напевно, одна з найкращих команд у світі — у неї є хлопці, які класно тримають м'яч і швидко йдуть в атаку, і це зовсім інший стиль іспанського футболу. Тому нам потрібно серйозно діяти в обороні, але головне для нас — робити те, що в нас виходить найкраще, а не змінювати свою гру чи грати по-іншому. Це було б помилкою.

Я вірю в усіх гравців, у цьому наша перевага. У мене немає одного стартового складу на всі випадки — є план на гру. Якщо ми раптом пропустимо, наша реакція на це має бути ідеальною. Коли Іспанія використовує свої контратаки, це найкраща команда світу. Нам потрібно робити все, у чому ми хороші.

У матчі з Німеччиною ми показали, що можемо контролювати м'яч. Усе це ми повинні робити: проявляти індивідуальні якості, оперативно реагувати і добре оборонятися проти команди, що володіє винятковим класом в атаці", — сказав Мартінес.

Фінал Ліги націй між збірними Іспанії та Португалії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.