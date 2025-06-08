Ліга націй

Football.ua разом із GGBET представляють історію очних зустрічей між німецькою й французькою збірними.

У рамках матчу за третє місце Ліги націй-2024/25 на Мерседес-Бенц-Арені місцева національна команда протистоятиме збірній Франції.

Для німців і французів це буде 35-та очна зустріч у всіх турнірах. У 11 випадках сильнішою була Німеччина, у 15 — Франція, тоді як вісім разів було зафіксовано нічийний результат (загальна різниця забитих-пропущених голів — 50:51).

Партнер проєкту — ліцензійний букмекер GGBET. Широка лінія на понад 70 видів спорту дозволяє обирати тільки найкращі події. Бренд створює унікальний український YouTube-контент та є партнером зірок світового кіберспорту. GGBET — Тримай свою лінію!

Вперше ці національні команди зустрілися в далекому 1931 році, у товариському матчі в передмісті Парижу Коломбе на Олімпійському стадіоні Ів-дю-Мануар. Тоді перемогу з рахунком 1:0 святкували господарі, хоча єдиний м’яч забив гравець гостей — автогол Рейнольда Мюнценберга вже на 14 хвилині. Перше ж офіційне протистояння відбулося набагато пізніше — у матчі за третє місце чемпіонату світу-1958 у Швеції (6:3) з покером Жюста Фонтена та голами Раймона Копа й Івона Дуї, проти м’ячів Ганса Цеслярчика, Гельмута Рана та Ганса Шефера.

Найбільші звитяга німців над французами (4:0) мала місце в товариській грі 1937 року (4:0) в тому-таки Штутгарті, щоправда тоді майбутня Мерседес-Бенц-Арена називалась Адольф-Гітлер-Кампфбан. Забивали Ернст Лехнер, Адольф Урбан (дубль) та Август Ленц. А також була перемога в товариській грі 1967 року (5:1) на Олімпіаштадіоні у Західному Берліні з голами Рейнарда Лібуда, Ганса Зіменсмаєра (дубль), Герда Мюллера, Вольфгана Оверата та Бернарда Боск’є.

Для Франції найбільшою є та сама перемога з рахунком 6:3 в 1958, а також 3:0 у товариській грі 2003 року в Гельзенкірхені на Арені-Ауф-Шальке з м’ячами Т’єррі Анрі, Давіда Трезеге (дубль).

Експерти GGBET дають такий прогноз на матч на сьогодні: перемога Німеччини в основний час — 2.53, успіх Франції — 2.64, нічия — 3.91. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Football.ua згадує найважливіші матчі Німеччини проти Франції на фінальних стадіях великих турнірів.

Чемпіонат світу-1982. Півфінал. 08.07.1982. Рамон Санчес Пісхуан (Севілья, Іспанія)

Німеччина — Франція 3:3 (5:4 – пен.)

Голи: Літтбарські, 18, Румменігге, 103, Фішер, 108 — Платіні, 26 (пен.), Маріус Тресо, 93, Ален Жиресс, 99

Німеччина: Шумахер — Кальтц, Штіліке, К-Г. Ферстер, Б. Ферстер, Дреммлер, Брайтнер, Брігель, Румменігге (Брігель, 97), Магат (Грубеш, 73), Літтбарські, Фішер.

Франція: Етторі — Тресо, Жанвійон, Боссіс, Аморо, Женгіні (Баттісон, 52, Лопес, 60), Тігана, Платіні, Жіресс, Рошето, Сікс.

Попередження: Ферстер — Жиресс, Женгіні.

Того року в Іспанії було дуже спекотне літо, бо найкращі збірні світу завітали розіграли головний трофей планети. І німці із зірковими Карлом-Гайнцом Румменігге та Феліксом Магатом були так само близькі до перемоги в турнірі, як і Франція з Мішелем Платіні та Жаном-Амаду Тігана. Ось і влаштували команду перестрілку в півфіналі, яка отримала розв’язку аж у серії пенальті на користь Німеччини. Один із прикладів того, як відігравати відставання в два м’ячі в овертаймі, до речі. Однак турнір потім усе одно виграла Італія.

Чемпіонат світу-1986. Півфінал. 25.06.1986. Халіско (Гвадалахара, Мексика)

Франція — Німеччина 0:2

Голи: Бреме, 8, Феллер, 89

Франція: Бат — Аяш, Аморо, Фернандес, Боссі, Баттісон, Тігана, Жіресс (Веркрюйсс, 72), Стопира, Платіні, Беллон (Ксюереб, 66).

Німеччина: Шумахер — Бреме, Брігель, Едер, К-Г. Ферстер, Якобс, Рольф, Маттеус, Румменігге (Феллер, 57), Магат, Аллофс.

Попередження: Фернандес — Магат

Минуло чотири роки, так само — півфінал, але вже в Мексиці, і до зіркових Румменігге та Магата в складі Німеччини додались божевільні зірки рівня Лоттара Маттеуса та Руді Феллера. Платіні витягнути Францію самотужки не зумів. Але у фіналі німці все одно програли — цього разу Аргентині (2:3).

Чемпіонат світу-2014. Чвертьфінал. 04.07.2014. Маракана (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)

Франція — Німеччина 0:1

Гол: Гуммельс, 12

Франція: Льоріс — Дебюши, Евра, Варан, Сако (Кошельни, 72), Кабай (Ремі, 73), Вальбуена (Жиру, 85), Матюїді, Погба, Бензема, Грізманн.

Німеччина: Ноєр, Геведес, Гуммельс, Лам, Боатенг, Хедіра, Швайнштайгер, Озіл (Гетце, 83), Кросс (Крамер, 90+2), Клозе (Шюррле, 69), Мюллер.

Попередження: Хедіра, Швайнштайгер.

На тому етапі змагань німців ще не сприймали серйозно, бо позаду був важкий груповий етап, який Франція подолала значно більш упевнено, а знищення господарів турніру, бразильців (7:1), було ще попереду. І спочатку довелось долати французів за рахунок успішної гри в чужому майданчику захисника Матса Гуммельса. Як виявилось, за інших рівних обставин цього було достатньо для перемоги.

Чемпіонат Європи-2016. Півфінал. 07.07.2016. Велодром (Марсель, Франція)

Німеччина — Франція 0:2

Голи: Грізманн, 45+2 (пен.), 72

Німеччина: Ноєр — Гектор, Геведес, Боатенг (Мустафі, 61), Швайнштайгер (Сане, 79), Озіл, Дракслер, Джан (Гетце, 69), Кросс, Кімміх, Мюллер.

Франція: Льоріс — Евра, Санья, Кошельни, Умтіті, Грізманн (Кабай, 90), Матюїді, Погба, Сіссоко, Паєт (Канте, 71), Жиру (Жиньяк, 78).

Попередження: Джан, Швайнштайгер, Озіл, Дракслер — Евра, Канте.

Дуже довго очікувала Франція на перемогу над Німеччиною в плей-оф великого турніру, і коли, як не на домашньому форумі? Тоді французи важко стартували, але за ходом плей-оф розігрались, німці ж крокували більш упевнено, але до фіналу пробились саме господарі змагань. Щоб потім програти Португалії у вирішальний момент (0:1). У цій парі переможців фіналів історично не визначають.

Нагадаємо, матч Німеччина — Франція за третє місце Ліги націй-2024/25 відбудеться в неділю, 8 червня, розпочавшись о 16:00 за Києвом.

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. Дотримуйтесь ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.