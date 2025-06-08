Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю поєдинку за третє місце Ліги націй, який відбудеться 8 червня, розпочавшись о 16:00.

У матчі за третє місце Ліги націй зійдуться невдахи півфіналів - Німеччина та Франція. Зустріч пройде на MHPArena в Штутгарті.

Німеччина — Франція

НЕДІЛЯ, 8 ЧЕРВНЯ, 16:00. MHPArena, ШТУТГАРТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІВАН КРУЖЛЯК. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У неділю о 16:00 за київським часом "Мерседес-Бенц Арена" прийме поєдинок за третє місце Ліги націй-2024/25: господарі турніру німці прийматимуть збірну Франції. Обидві команди втратили шанс на титул, але прагнуть завершити сезон на мажорній ноті й отримати психологічний бонус перед вересневим стартом кваліфікації ЧС-2026.

Для господарів турніру ця Ліга націй стала шансом показати прогрес під керівництвом Юліана Нагельсманна та реабілітуватися після серії невдалих великих турнірів. Збірна виграла свою групу впевнено, а у чвертьфіналі в драматичному двоматчевому протистоянні вибила Італію.

Та у півфіналі на Альянц Арені мрії розбилися — попри гол Флоріана Вірца, німці не втримали перевагу й пропустили двічі у другому таймі від Португалії. Гол Кріштіану Роналду та постріл Консейсана стали фатальними.

Тепер Нагельсманн планує ротацію, адже основне завдання — не втратити ритм перед стартом кваліфікації до ЧС-2026. Очікується, що у стартовому складі вийдуть гравці, які отримували менше часу на полі: Ундав, Гнабрі, Гозенс, а в центрі поля побачимо досвідчених Кімміха та Гросса.

Попри численні травми, Німеччина залишається командою з глибоким складом. І навіть без Мусіали, Рюдігера, Шлоттербека та Гаверца господарі зберігають баланс у грі.

Франція у півфіналі проти Іспанії пережила одне з найемоційніших фіаско останніх років. Програючи 1:5, команда Дідьє Дешама майже вирвала нічию — дебютант Раян Шеркі зробив справжній переворот, забивши гол, віддавши асист та спровокувавши автогол суперника. Однак на фінальний камбек не вистачило часу.

Оборона французів стала ахіллесовою п’ятою — без Упамекано, Саліби й Кунде захист виглядав розгубленим. Центрбек Ленгле не впорався з навантаженням, а Конате часто залишався без підтримки. У матчі з Німеччиною можна очікувати змін у складі, зокрема — можливої появи Лукаса Ернандеса в центрі оборони.

У нападі — Дембеле, Баркола, Мбаппе, Шеркі, Дуе — кожен із них може змінити хід гри. Особливо виділяється Шеркі, який своїм перфомансом проти Іспанії фактично поставив під сумнів статус "резервіста". Капітан Кіліан Мбаппе, який поки має 49 голів за збірну, безперечно, захоче забити ювілейний 50-й.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Німеччина: Тер Штеген — Та, Кох, Антон — Кімміх, Гросс, Горецка, Гозенс — Гнабрі, Вірц — Ундав

Франція: Меньян — Павар, Конате, Л. Ернандес, Дінь — Чуамені, Коне — Дембеле, Шеркі, Барколя — Мбаппе

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