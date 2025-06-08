Ліга націй

Кіліан повторив досягнення Тьєррі Анрі та Олів'є Жиру.

Центральний нападник Кіліан Мбаппе досягнув позначки в 50 голів за збірну Франції.

На 45-й хвилині матчу [за 3-тє місце Ліги націй-2024/25] проти Німеччини в Штутгарті 26-річному французу вдалося відкрити рахунок. Це взяття воріт було для представника мадридського Реала ювілейним.

Таким чином він повторив досягнення Тьєррі Анрі та Олів'є Жиру. На рахунку першого 51 гол у 123-х матчах, тоді як другий відзначився 57-ма в 137-ми.

Для Кіліана сьогоднішній поєдинок із німцями є 90-м у футболці французької національної команди.

Нагадаємо, нещодавно Мбаппе став рекордсменом збірної Франції.