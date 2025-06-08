Ліга націй

Підопічні Юліана Нагельсманна опинилися поза призовим подіумом турніру.

Дуже обмежена за кількістю категорія вболівальників полюбляє таке явище у футболі, як матчі за третє місце, але у рамках Ліги націй УЄФА їх усе ж таки проводять, бо інакше збирати чотири національні збірні на початку літнього міжсезоння заради лише однієї гри для половини з них було б просто поганим тоном. А отже тим, хто кілька днів тому посеред тижня поступився в своїх півфінальних протистояннях, доводилось шукати мотивацію й на ще одну гру, за підсумком якої навіть перемога була б мало оціненою спільнотою.

Для господарів цьогорічного розіграшу Ліги націй, німців, у принципі було не дуже приємно їхати до Штутгарта після того, як вони програли півфінальну дуель Португалії (1:2), хоча вели за рахунком за ходом протистояння. От Франція, наприклад, за рахунком не вела жодної секунди дуелі проти Іспанії, і ризикувала взагалі згоріти 1:5 у певний момент. Але в підсумку ми отримали красиві 4:5, які, утім, для "Les Bleus" мали ті самі наслідки.

Юліан Нагельсманн пообіцяв на пресконференції перед грою дві речі: високий пресинг і контроль м’яча. І після стартових хвилин першого тайму складалось таке враження, що французам краще просто збирати валізи й накивати п’ятами кудись у бік сусіднього Страсбура — аж настільки потужними виглядали суперники. Але за різноманіттям моментів "Бундестім" не забули й про один із головних власних недоліків — марнотратство.

Останнього було насправді багато — удари Адеємі та Вольтемаде незмінно йшли до рук Меньяна, тоді як Горецку та Вірца на другому темпі намагались постійно блокувати. Але одного разу Флоріана таки залишили без нагляду, і він поцілив у ліву стійку. Проте це сталось уже тоді, коли команда Дідьє Дешама вирішила таки прокидатись.

Моментів біля воріт Німеччини не було надто багато, і точно значно менше, аніж на протилежному боці поля, але як не Шеркі, так Мбаппе під завісу першого тайму таки зумів переграти тер Штегена з гострого кута на лівому фланзі штрафного. І це насправді було навіть несподівано, бо до цього німцям навіть пенальті подарували за пірнання Адеємі на правому фланзі штрафного повз Меньяна. Однак як подарували, так і скасували за допомоги VAR.

Ундав з'явився на полі звичної для нього Штутгарт Арени по перерві й відновив паритет пізніше, але взяття воріт у його виконанні не було зараховано через порушення правил. На щастя для гостей, результативний удар Олісе ближче до завершення протистояння цієї долі не повторив. У підсумку, господарям поля не вдалося відповісти на два гола суперника бодай одним своїм.

Фінальний свисток словацького арбітра Івана Кружляка зафіксував перемогу національної збірної Франції в матчі за третє місце Ліги націй УЄФА, тоді як Німеччина залишилась поза призовим подіумом.

Німеччина — Франція 0:2

Голи: Мбаппе, 45, Олісе, 84

Німеччина: тер Штеген — Кімміх, Та, Кох, Раум (Міттельштедт, 65) — Гросс (Керер, 73), Горецка (Бішоф, 65) — Вольтемаде (Ундав, 46), Вірц, Адеємі (Гнабрі, 78) — Фюллькруг.

Франція: Меньян — Гюсто, Баде, Л. Ернандес, Дінь — Чуамені (Коне, 68), Рабьо — Коло Муані (Дуе, 68), Шеркі (Олісе, 68), Тюрам (Гендузі, 90) — Мбаппе.

Попередження: Раум, Адеємі, Та — Дінь, Л. Ернандес