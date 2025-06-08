Ліга націй

33-річний футболіст вийшов у фіналі Ліги Націй проти збірної Португалії.

Півзахисник Бетіса Іско вперше за довгий час грає за збірну Іспанії.

33-річний футболіст з'явився на заміну на 74-й хвилині сьогоднішнього поєдинку фіналу Ліги націй з Португалією – він зайняв місце Педрі. Для Іско це перша поява на полі в кольорах "червоної фурії" з 2019 року – на той час хавбек представляв мадридський Реал.

Цей матч – 39-й для Іско за збірну Іспанії. Дебют відбувся в лютому 2013 року при Вісенте дель Боске.