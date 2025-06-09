Ліга націй

Португалець був замінений на 88-й хвилині гри.

Кріштіану Роналду був вимушено замінений в матчі фіналу Ліги націй між збірними Португалії та Іспанії.

На 87-й хвилині форвард показав, що йому потрібна медична допомога, а вже на 88-й Роберто Мартінесу довелося замінити 40-річну зірку на Гонсалу Рамуша. Ступінь серйозності ушкодження поки не виявлено.

Саме Роналду став автором останнього голу в основний час поєдинку: футболіст Ан-Насра відзначився на 61-й хвилині і встановив на табло рахунок 2:2.

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