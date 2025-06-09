Ліга націй

28-річний футболіст забивав у трьох різних фіналах.

Нападник Сосьєдада Мікель Оярсабаль відзначився забитим голом у матчі фіналу Ліги націй між збірними Іспанії та Португалії. 28-річний футболіст вивів "червону фурію" вперед на 45-й хвилині – 2:1.

Як повідомляє Opta, Оярсабаль став першим в історії збірної Іспанії гравцем, який забив за неї в трьох різних фіналах. Раніше форвард відзначався у вирішальних поєдинках Ліги націй – 2021 і Євро-2024.

Мікель Оярсабаль дебютував за національну команду в 2016 році. На його рахунку 16 голів у 44 зустрічах.

Слідкуйте за ходом матчу Португалія — Іспанія завдяки текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.