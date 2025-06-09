Ліга націй

Португалія — переможець Ліги націй

Основний та додатковий час команди завершили внічию, після чого на Альянц Арені все вирішила лотерея.

Португалія — Іспанія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Португалія — Іспанія 2:2 (5:3 – пен.)

Голи: Мендеш, 26, Роналду 61 — Субіменді, 21, Оярсабаль, 45



Португалія: Кошта — Ж. Невеш (Семеду, 46), Діаш, Інасіу (Вейга, 74), Мендеш — Б. Сілва (Леау, 74), Вітінья — Нету (Жота, 106), Фернандеш, Консейсан (Р. Невеш, 46) — Роналду (Рамуш, 88).



Іспанія: Сімон — Мінгеса (Порро, 93), Ле Норман, Гюйсен, Кукурелья — Педрі (Меріно, 75), Субіменді, Руїс (Іско, 75) — Ямал (Піно, 106), Оярсабаль (Мората, 111), Вільямс (Баена, 93).



Попередження: Інасіу, Нету, Мендеш — Руїс, Ле Норман, Баена, Порро