Нидерланды. Новость

Директор Аякса Марк Овермарс прояснил ситуацию с будущим тренера команды Эрика тен Хага.

Руководство Аякса хочет, чтобы Эрик тен Хаг продолжил работу с командой и в следующем сезоне — сообщает De Telegraaf.

“Несмотря на интерес к тен Хагу ведущих европейских клубов, вопрос его ухода мной даже не рассматривается, – сказал в интервью голландскому изданию футбольный директор Аякса Марк Овермарс. – Эрик не только доработает до конца этот сезон, но и останется в следующем. Эта "дверь" пока закрыта".

Ранее Эриком тен Хагом интересовались Бавария, Эвертон, Рома и другие, но и сам тренер не горит желанием расставаться с Аяксом.

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