Нидерланды. Новость

Директор Аякса Марк Овермарс не хочет расставаться с полузащитником Хакимом Зийехом.

Директор футбольного департамента Аякса Марк Овермарс надеется, что Хаким Зийех продлит контракт с клубом.

"Иногда я смотрю на Хакима, и думаю, что этот игрок уже достиг своего потолка, но он тут же делает еще один шаг вперед, – цитирует Овермарса De Telegraaf. – Я всегда ему говорю, что он бы мог стать одним из символов Аякса, зачем уходить? Возможно, он прислушается к этому".

26-летний атакующий полузащитник сборной Марокко (32 матча, 14 голов) выступал за Херенвен (46 матчей во всех турнирах, 13 голов), Твенте (76, 34) и Аякс (157, 47).

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