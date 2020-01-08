Нидерланды. Новость

Защитник Ювентуса может вернуться в родной клуб.

Центрбек Маттийс де Лигт в последних матчах чемпионата Италии потерял место в стартовом составе Ювентуса.

Три последних тура он начинал на скамейке запасных и лишь в одном матче вышел на замену.

Как сообщает VTBL, руководство амстердамского Аякса внимательно следит за сложившейся ситуацией и может попытаться взять своего бывшего игрока в аренду.

Сам игрок может быть не против подобного трансфера, поскольку намерен получать стабильную игровую практику перед чемпионатом Европы 2020 года.

Напомним, что де Лигт перебрался из Аякса в Ювентус только летом прошлого года.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.