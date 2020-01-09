Нидерланды. Новость

Сержиньо Десту не было комфортно в Катаре.

Амстердамский Аякс подтвердил, что футболист первой команды клуба Сержиньо Дест покинул тренировочный лагерь команды, которая готовится ко второй части сезона в Катаре.

Причина тому — политическая ситуация. Дест американец по гражданству, а в связи с тяжелыми отношениями между США и Ираном, который с Катаром разделяет только Персидский залив, футболист не чувствовал себя комфортно.

19-летний защитник отправился самолетом в Амтсердам. На счету Деста три матча в составе национальной сборной США.

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