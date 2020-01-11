Нидерланды. Новость

Главный тренер Аякса рассказал про процесс восстановления защитника.

Дэйли Блинд испытал недомогание в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов против Валенсии. Как оказалось, у голландца были проблемы с сердцем.

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг считает, что защитнику не стоит торопиться с возвращением на поле.

"Самое важное — его здоровье. У него недавно была свадьба, появился ребенок. Дэйли должен нести ответственность за свою семью. Он очень нетерпелив. Блинд хочет вернуться на поле, и его невозможно остановить.

Ему трудно смириться с тем, что приходится оставаться вне игры. Когда он будет готов вернуться на поле и его здоровью ничего не будет угрожать, тогда буду рад видеть его в команде. Но сейчас трудно сказать, на сколько затянется процесс восстановления", — цитирует Тен Хага De Telegraaf.

Напомним, что сам Дэйли Блинд ранее выразил уверенность, что вскоре вернется на поле, а также отметил, что его жизни ничего не угрожает.