Нидерланды. Новость

Хавбек опроверг скорый уход из Аякса.

Полузащитник Аякса Донни ван де Беек заявил, что останется в своей команде до конца нынешнего сезона, несмотря на слухи, которые связывают его с Реалом и Манчестер Юнайтед.

"Ничто не является официальным, и я не подписал контракт. Эта ситуация не изменится в течение сезона".

"Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед — это отличные команды, но и Аякс тоже. На данном этапе решение не принимается", — цитирует ван де Беека Marca.

Ранее испанские СМИ сообщали, что нидерландский футболист достиг соглашения с Реалом о трансфере летом.