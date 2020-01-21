Нидерланды. Новость
Хавбек опроверг скорый уход из Аякса.
Донни ван де Беек, getty images
21 января 2020, 06:24
Полузащитник Аякса Донни ван де Беек заявил, что останется в своей команде до конца нынешнего сезона, несмотря на слухи, которые связывают его с Реалом и Манчестер Юнайтед.
"Ничто не является официальным, и я не подписал контракт. Эта ситуация не изменится в течение сезона".
"Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед — это отличные команды, но и Аякс тоже. На данном этапе решение не принимается", — цитирует ван де Беека Marca.
Ранее испанские СМИ сообщали, что нидерландский футболист достиг соглашения с Реалом о трансфере летом.