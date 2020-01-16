Испания

Полузащитник Аякс Донни ван де Беек летом может перебраться в Испанию.

По информации Marca, мадридский Реал близок к тому, чтобы завершить трансфер центрального полузащитника Аякса Донни ван де Беека.

"Королевский клуб" заплатит за футболиста порядка 55 миллионов евро, а сам трансфер должен будет состояться в июне 2020 года.

Тем не менее, сообщает о том, что руководство Реала может и передумать, поскольку приобретение ван де Беека может быть ненужным. На данный момент в центре полузащиты клуб располагает Каземиро, Кроосом, Модричем и Вальверде, а летом из аренды вернется Мартин Эдегор.

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