Нидерланды. Новость

Полузащитник Ривер Плейт Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в Эредивизи.

Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в Аяксе, сообщает журналист Пипе Сьерра.

По его информации, нидерландский клуб очень заинтересован в услугах колумбийца и намерен заполучить уже в январе.

Аякс готов предложить 20 миллионов евро за 90% прав на Карраскаля. Колумбийское издание ESPN сообщает, что клаусула 21-летнего футболиста составляет все те же 20 миллионов.

Напомним, что Хорхе Карраскаль ранее выступал за Карпаты, после чего его выкупил Ривер Плейт.

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