Нидерланды. Новость

Полузащитник Бешикташа Огузхан Озьякуп до конца сезона будет выступать в Эредивизи.

Фейенорд и Бешикташ согласовали аренду полузащитника Огузхана Озьякупа — сообщил официальный сайт клуба из Роттердама.

Родившийся в Нидерландах и выступавший за юношеские голландские сборные (U-17 – 15 матчей, 5 голов, U-19 — 9, 2) Огузхан отыграет в Эредивизи до окончания нынешнего сезона.

Воспитанник академии АЗ Алкмаар в возрасте 15-ти лет оказался в Арсенале, но за первую команду «канониров» провел лишь 2 матча (1 ассист), после чего отправился в Бешикташ (263 матча во всех турнирах, 31 гол, 55 результативных передач). На счету Озьякупа 42 матча (1 гол) за национальную сборную Турции.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.