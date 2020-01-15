Северная Америка

Кеннет Вермеер продолжит карьеру за океаном.

Опытный голкипер Фейеноорда Кеннет Вермеер перебрался в ФК Лос-Анджелес, с которым заключит двухлетний контракт, сообщил официальный сайт голландского клуба.

Контракт Кеннета на Де Куйп заканчивался этим летом. Пока неизвестно, отпустил его Фейеноорд бесплатно или же Лос-Анджелес выплатит компенсацию.

В нынешнем сезоне Вермеер провел 25 матчей за роттердамцев во всех турнирах, а всего 133 после перехода из Аякса в 2014 году.

Лос-Анджелес в прошлом сезоне выиграл Западную конференцию, набрав 72 очка, однако выиграть плей-офф не сумел.