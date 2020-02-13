Нидерланды. Новость

Специалист подтвердил трансфер игрока в клуб АПЛ.

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг подтвердил, что полузащитник команды Хаким Зийех будущим летом станет игроком Челси.

"Трансфер в процессе завершения, мы ожидали, что это произойдет. Я на самом деле уже ожидал этого на один или два года раньше. И каждый раз это было: "Ух, он остался снова в команде".

"Мы просто счастливы, что Зийех все еще будет в команде до конца сезона", — сказал тен Хаг Fox Sports.

Действующий контракт Зийеха с Аяксом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 29 поединков в футболке амстердамцев, забив восемь голов и совершив 21 ассист.