Нидерланды. Новость
Специалист подтвердил трансфер игрока в клуб АПЛ.
Хаким Зийех, getty images
13 февраля 2020, 00:35
Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг подтвердил, что полузащитник команды Хаким Зийех будущим летом станет игроком Челси.
"Трансфер в процессе завершения, мы ожидали, что это произойдет. Я на самом деле уже ожидал этого на один или два года раньше. И каждый раз это было: "Ух, он остался снова в команде".
"Мы просто счастливы, что Зийех все еще будет в команде до конца сезона", — сказал тен Хаг Fox Sports.
Действующий контракт Зийеха с Аяксом рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 29 поединков в футболке амстердамцев, забив восемь голов и совершив 21 ассист.