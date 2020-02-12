Англия

Марокканец должен летом присоединиться к лондонскому клубу.

Хаким Зийех в матче с Челси, Getty Images

Хаким Зийех в матче с Челси, Getty Images

Полузащитник Аякса Хаким Зийех близок к переходу в Челси в летнее трансферное окно, сообщает издание De Telegraaf.

"Синие" достигли устной договоренности с амстердамским клубом относительно трансфера атакующего хавбека. Стоимость марокканца оценивается в сумму около 45 миллионов евро.

Действующий контракт Зийеха с Аяксом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 29 поединков в футболке "бело-красных", забив 8 голов и совершив 21 ассист.

Ранее сообщалось, что Челси также намерен летом приобрести защитника Лестера Бена Чилвелла.

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