Нидерланды. Новость
Хавбек отрицает, что имеет договоренность с другим клубом.
Донни ван де Беек, getty images
15 февраля 2020, 08:55
Полузащитник Аякса Донни ван де Беек в очередной раз заявил, что не имеет никаких договоренностей с другими клубами, несмотря на то, что другие лидеры команды продолжают покидать Амстердам.
"Комментировать какие-либо не имеет никакого смысла. Я не могу контролировать то, что говорят люди, все это неправда".
"Я думаю, что преждевременно говорить о другой команде. Я часто говорил, что не буду спешить. Я в порядке здесь, в Аяксе. Если это произойдет, это произойдет в будущем", — цитирует ван де Беека Diario Sport.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на футболиста остается Реал. По информации СМИ, мадридцы согласовали трансфер хавбека летом.