Нидерланды. Новость

Хавбек отрицает, что имеет договоренность с другим клубом.

Полузащитник Аякса Донни ван де Беек в очередной раз заявил, что не имеет никаких договоренностей с другими клубами, несмотря на то, что другие лидеры команды продолжают покидать Амстердам.

"Комментировать какие-либо не имеет никакого смысла. Я не могу контролировать то, что говорят люди, все это неправда".

"Я думаю, что преждевременно говорить о другой команде. Я часто говорил, что не буду спешить. Я в порядке здесь, в Аяксе. Если это произойдет, это произойдет в будущем", — цитирует ван де Беека Diario Sport.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на футболиста остается Реал. По информации СМИ, мадридцы согласовали трансфер хавбека летом.