Нидерланды. Новость

Амстердамский клуб победил со счетом 3:0.

В матче 23-го тура Эредивизи Аякс одержал победу над Валвейком со счетом 3:0. Голами в составе амстердамского клуба отличились Душан Тадич, Лассина Траоре и Клаас-Ян Хунтелаар.

Аякс – Валвейк 3:0

Голы: Тадич, 13 (пен), Траоре, 53, Хунтелаар, 90.

Аякс: Онана – Альварес, Мартинес, Дест, Тальяфико – Бабел, Эйтинг, Тадич, ван де Бек (Эккеленкамп, 79), Зийех (Блинд, 46) – Траоре (Хунтелаар, 61).

Валвейк: Вассен – Делькруа, Квастен, Гари – Ханссон, ван дер Венне (Райндерс, 73), Леманс, Мюлдер (Меуленстин, 46), Ринстра – Со (Элберс, 83), Билате.

Предупреждение: Эйтинг – Меуленстин, Гаари.

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