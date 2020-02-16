Нидерланды. Новость

Форвард отличился в матче с Валвейком.

Аякс одержал победу над Валвейком в матче 23-го тура Эредивизи.

Третьим голом в составе амстердамского клуба отличился нападающий Клаас-Ян Хунтелаар, вышедший на замену во втором тайме.

Для Хунтелаара этот гол стал 400-м в профессиональной карьере. На клубном уровне 36-летний игрок забил 358 голов, а также 42 гола в составе сборной Нидерландов.

Хунтелаар вернулся в Аякс летом 2017 года. Опытный форвард также известен по выступлениям в составе мадридского Реала, Милана и Шальке.

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