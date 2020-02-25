Нидерланды. Новость

Нидерландскому хавбеку только 29 лет, и вешать бутсы на гвоздь он пока не планирует.

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум рассказал, где хотел бы провести последние годы своей профессиональной карьеры. Выбор 29-летнего нидерландца пал на чемпионат его родной страны, а среди возможных следующих клубов он неслучайно выбрал Фейеноорд, ПСВ или Спарту.

"В будущем я снова буду играть за Фейеноорд, ПСВ или Спарту. Иногда я смотрю на Спарту и думаю: "Было бы здорово провести там последние годы своей карьеры. В Нидерландах я выступал за три клуба и до сих пор чувствую хорошее отношение ко всем трем. Но можно выбрать только один из них".



"Я не могу ничего обещать. Я тоже учусь у других игроков. Руд Ван Нистелрой однажды пообещал вернуться, но за несколько лет он передумал. В любом случае, я мечтаю как можно дольше выступать на высоком уровне", — приводит слова Вейналдума Rijnmond.

Напомним, ранее Жоржиньо Вейналдум заявил в своем неуверенности в том, что он задержится в Ливерпуле надолго.

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