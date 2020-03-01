Нидерланды. Новость

Алкмаарцы забили два безответных гола.

В рамках 25-го тура Эредивизи амстердамский Аякс принимал АЗ Алкмаар на Йохан Кройф Арене. Данный поединок стал центральным матчем тура в Нидерландах.

Гости сумели добыть тяжелую победу, забив два безответных гола. Таким образом, алкмаарцы догнали Аякс в турнирной таблице и с 53-я очками делят первое место в Эредивизи. Из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов подопечные Тен Хага остаются на первом месте.

Аякс — АЗ Алкмаар 0:2

Голы: Боаду, 4, Идрисси, 73.

Аякс: Онана — Мартинес, Схюрс, Тальяфико, Дест — Тадич, ван де Бек, Промес, Эйтинг, Зийех (Хунтелаар, 81) — Блинд.

АЗ Алкмаар: Бизот — Копмейнерс, Свенссон, Вейндал, Леувин — Идрисси (Аувеян, 82), Мидтше (Сугавара, 90+3), Стенгс, де Вит, Класи — Боаду (Дрейф, 90+2).

Предупреждение: Вейндал.

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