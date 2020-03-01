Нидерланды. Новость
Алкмаарцы забили два безответных гола.
Аякс - АЗ Алкмаар, photo: AFC Ajax
01 марта 2020, 22:56
В рамках 25-го тура Эредивизи амстердамский Аякс принимал АЗ Алкмаар на Йохан Кройф Арене. Данный поединок стал центральным матчем тура в Нидерландах.
Гости сумели добыть тяжелую победу, забив два безответных гола. Таким образом, алкмаарцы догнали Аякс в турнирной таблице и с 53-я очками делят первое место в Эредивизи. Из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов подопечные Тен Хага остаются на первом месте.
Аякс — АЗ Алкмаар 0:2
Голы: Боаду, 4, Идрисси, 73.
Аякс: Онана — Мартинес, Схюрс, Тальяфико, Дест — Тадич, ван де Бек, Промес, Эйтинг, Зийех (Хунтелаар, 81) — Блинд.
АЗ Алкмаар: Бизот — Копмейнерс, Свенссон, Вейндал, Леувин — Идрисси (Аувеян, 82), Мидтше (Сугавара, 90+3), Стенгс, де Вит, Класи — Боаду (Дрейф, 90+2).
Предупреждение: Вейндал.
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