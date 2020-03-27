Италия

Туринцы нацелились на игрока Аякса.

Как сообщает Goal, полузащитник Аякса Донни ван де Беек в будущее трансферное окно может перейти в стан Ювентуса.

По данным источника, туринцы готовы создать серьезную конкуренцию за нидерландского футболиста в первую очередь мадридскому Реалу. По информации СМИ, "бланкос" еще с января имеют предварительное соглашение с игроков.

В этом сезоне ван де Беек провел 37 поединков в футболке амстердамцев, забив 10 голов и сделав 11 результативных передач.

Также отмечалось, что за ситуацией вокруг хавбека активно наблюдает Интер, а также известен интерес со стороны Манчестер Юнайтед.