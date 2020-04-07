Нидерланды. Новость

Клуб из Эйндховена считает недопустимым в нынешней ситуации увеличивать стоимость сезонного абонемента.

Цены на сезонный абонемент на матчи ПСВ останутся неизменными, сообщил коммерческий директор клуба Франс Янссен.

"Мы все понимаем, что сейчас происходит. В обществе много неопределенности, поэтому сейчас не может идти речь о повышении цен", — цитирует Янссена ED.nl.

На данный момент ПСВ зарабатывает около 9 млн евро на продаже сезонных абонементов и еще около 2 млн – на продаже отдельных билетов на матчи.

Если нынешний сезон не будет доигран или продолжится без зрителей, то голландские клубы не смогут выполнить свои обязательства перед владельцами абонементов. На данный момент они работают над поиском решения – возможно, это будет частичный возврат средств или же ваучеры на игры следующего сезона.

ПСВ после 26 туров идет лишь на четвертом месте в Эредивизи, отставая от лидирующих Аякса и АЗ на семь очков, хоть и провел на игру больше них.