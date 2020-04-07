Нидерланды. Новость

Сезон может быть доигран начиная с 19 июня.

Федерация футбола Нидерландов рассматривает вариант, когда чемпионат может продолжиться.

Как сообщает Voetbal International, ожидается, что сезон возобновится 19 июня. Как минимум часть игр будет проходить без зрителей, а Кубок Нидерландов состоится как можно позже, чтобы у зрителей был шанс посетить его.

Скорее всего, стадии плей-офф пройдут одним матчем, а не двумя встречами.

Если план будет реализован, то сезон завершится 21 августа.

Ранее Александр Чеферин заявил, что Бельгия может остаться без еврокубков.

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