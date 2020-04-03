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Президент УЕФА Александер Чеферин — о решении не доигрывать чемпионат.

Чемпионат Бельгии не будут доигрывать, а чемпионом признают Брюгге, сообщалось ранее.

Однако Александер Чеферин против такого расклада.

"Это неверное направление. Солидарность – это не улица с односторонним движением. Нельзя просить о помощи, а затем принять решение, которое тебя устраивает".

"Бельгия, как и те лиги, что захотят не доигрывать сезон, могут остаться без еврокубков".

"Досрочное завершение может вызвать сомнения касательного того, выполнены ли условия для выхода в еврокубки", — приводит слова Чеферина Goal.com.

Ранее сообщалось, что УЕФА призвал лиги не завершать досрочно сезон.

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