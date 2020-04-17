Нидерланды. Новость

Амстердамский клуб не отпустит камерунского вратаря дешево.

Желающим подписать голкипера Аякса Андре Онана придется выложить не менее 40 млн евро – именно в такую сумму оценили игрока амстердамцы, сообщает The Telegraph.

СМИ утверждают, что заполучить воспитанника Барселоны хотят не только каталонцы, но также Челси и ПСЖ.

Онана выступает за первую команду Аякса с 2016 года. Он выиграл с командой чемпионат и Кубок Нидерландов, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне на счет Андре 39 матчей за Аякс во всех турнирах, в 15 из которых он не пропускал.

Аякс на момент приостановки чемпионата Нидерландов возглавлял турнирную таблицу, опережая АЗ по дополнительным показателям. Есть вероятность, что этот результат будет признан финальным и амстердамцам вручат чемпионский титул.