Нидерланды. Новость

Решение остановить чемпионат, отменить обмен командами между дивизионами и распределение мест в еврокубках вызвали массовые протесты в Нидерландах.

После того, как Футбольный союз Нидерландов объявил о том, что национальное первенство завершено без чемпиона, никто не покинет и не пополнит Эредивизии и финал Кубка страны также не будет сыгран, некоторые клубы сочли себя невинно ущемленными.

Так, решение отправить Аякс в групповой турнир Лиги чемпионов, а АЗ — в квалификацию турнира, вызвало протест со стороны алкмаарцев — сообщает De Telegraaf. Обе команды набрали по 56 очков после 25-ти матчей, и амстердамский клуб занимает первую позицию лишь по разнице забитых и пропущенных очков.

Схожая ситуация с Утрехтом и Виллем II. Первые отстают на три очка, но сыграли на матч меньше, при этом имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Однако футбольный союз волевым решением отдал путевку в квалификацию Лиги Европы Виллему, а Утрехт, имевший шанс пробиться в Лигу Европы, выиграв Кубок Нидерландов, лишился и его, поскольку его финал против Фейеноорда тоже решили не проводить.

Также в ярости, по информации De Telegraaf, лидеры Эрстедивизи, Камбуур и Де Граафсхап, которые с солидным преимуществом над преследователями занимали первые две строчки во втором дивизионе, дающие право на выход в Эредивизи. Все их старания оказались напрасными.

Все четыре клуба не намерены мириться с ситуацией и готовы подавать в суд на Футбольный союз Нидерландов. И, возможно, это еще не конец истории, ведь возмутиться могут и команды, занимающие места в зоне еврокубкового плей-офф...

На данный момент абсолютно счастливы лишь двое: Ден Хааг и Валвейк, занимавшие два последних места в Эредивизи с призрачными шансами на выживание.

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