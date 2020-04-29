Нидерланды. Новость

Голкипер в следующее межсезонье намерен сменить клуб.

Голкипер Аякса Андре Онана заявил, что в будущее трансферное окно наконец готов перейти в другую команду.

"Не поймите меня неправильно, я очень доволен пребыванием в Аяксе и очень благодарен клубу. Это было пять замечательных лет здесь, но теперь мое время пришло, чтобы сделать шаг вперед. Я еще не знаю, что произойдет, но мои амбиции предельно ясны".

"Барселона? У меня все еще очень хорошие отношения с президентом, тренерами. Как я уже говорил ранее, Барса — мой дом. Если мне придется вернуться, я вернусь. Но сегодня мы все еще далеки от этого. Я вратарь Аякса и посмотрим, что произойдет в конце сезона", — сказал Онана Canal +.

Ранее сообщалось, что руководство амстердамцев готово отпустить вратаря, установив на него ценник в размере 40 миллионов евро.