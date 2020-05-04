Нидерланды. Новость

Здоровью специалиста ничего не угрожает.

Главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман сегодня, 4 мая, может быть выписан из больницы. Об этом сообщает Dutch News.

Специалист был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Проблемы со здоровьем у Кумана возникли во время езды на велосипеде.

На по информации источника, специалист на данный момент находится на восстановительной стадии и чувствует себя гораздо лучше.

Дальнейшее восстановление 57-летнего нидерландца продолжится в домашних условиях.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.