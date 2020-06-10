Нидерланды. Новость

Вратарь Эвертона Мартен Стекеленбург по окончании сезона вернется на родину.

Ветеран голландского футбола Мартен Стекеленбург покинет Эвертон, контракт с которым завершается по окончании сезона-2019/20, и продолжит выступления в Спарте из Роттердама — утверждает Algemeen Dagblad.

После того, как Спарту покинул Ариэль Харуш, в команде остался лишь один голкипер — Тим Кореманс, если не считать голкиперов из молодежной команды, поэтому "гладиаторам" нужен опытный страж ворот, а уж опыта 37-летнему Стекеленбургу не занимать.

Ранее сообщалось, что Мартена включили в тренерский штаб национальной сборной Нидерландов на Евро-2020, однако в связи с тем, что турнир отложили до следующего лета, вратарь не против еще годик поиграть.

Вратарь национальной сборной Нидерландов (58 матчей) выступал за Аякс (282 матча во всех турнирах), Рому (55), Фулхэм (21), Монако (8), Саутгемптон (25) и Эвертон (26).